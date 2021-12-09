Благовещенск, 9 декабря 2021, 11:48 — REGNUM Дети из Благовещенска теперь ходят безопасным путём в школы №10, №15 и в спортивную организацию. Участки дорог отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства Амурской области.
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С жалобами на опасный пешеходный переход на пути в школу №15 к главе столицы Приамурья Олегу Имамееву обращались горожане. Теперь для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим, там установлен лежачий полицейский. Также отремонтирован участок пути, по которому дети ходят в школу.
Возле школы №10 и спортшколы появились пешеходные переходы и искусственные неровности на дороге.
Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно удалось завершить работы по участку Благовещенск — Гомелевка, готовится к сдаче большой 27-ми километровый участок от Толстовки до Придорожного.