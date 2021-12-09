Благовещенск, , 11:48 — REGNUM Дети из Благовещенска теперь ходят безопасным путём в школы №10, №15 и в спортивную организацию. Участки дорог отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства Амурской области.

Дорога связала школу и жилые кварталы

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С жалобами на опасный пешеходный переход на пути в школу №15 к главе столицы Приамурья Олегу Имамееву обращались горожане. Теперь для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим, там установлен лежачий полицейский. Также отремонтирован участок пути, по которому дети ходят в школу.

Возле школы №10 и спортшколы появились пешеходные переходы и искусственные неровности на дороге.

«По итогам мониторинга 492 опасных участка дорог уже исправлены. Благодаря активной позиции общественников и родителей десятки тысяч школьников по всей стране ходят в школу по новым безопасным маршрутам», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий.

Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» досрочно удалось завершить работы по участку Благовещенск — Гомелевка, готовится к сдаче большой 27-ми километровый участок от Толстовки до Придорожного.