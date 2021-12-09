Армения, 23 апреля, 2011, 10:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 22 апреля указ "О поощрении участников Второй мировой войны ".

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, документ принят в связи с проведением 9 мая всенародного праздника - Дня памяти и почестей, а также празднованием 66-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне и в целях материального поощрения участников и инвалидов войны.

"Согласно указу, участники и инвалиды Второй мировой войны получат единовременное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч сумов (по курсу Центробанка -$177)", - отметил представитель пресс-службы. Он также сообщил, что выплата вознаграждений пройдет в торжественной и праздничной обстановке.

В настоящее время в нашей стране проживает более 8 тысяч участников войны, около 140 тысяч ветеранов, трудившихся в тылу. По данным Центрального совета Фонда социальной поддержки ветеранов Узбекистана "Нуроний", в 2010 году ветеранам войны и труда, а также нуждающимся в помощи одиноким престарелым гражданам была оказана материальная помощь, организована поездка тысяч ветеранов в такие исторические города, как Самарканд, Бухара, Карши, Хива и Ташкент.

Одиноким пожилым людям в домах милосердия "Саховат" и "Мурувват" регулярно оказываются адресные социальные услуги и помощь. В войне 1941-1945 годов участвовало около 1,5 млн представителей Узбекистана. Число погибших в боях и пропавших без вести превышает 450 тысяч человек. Их имена, вписаны золотыми буквами в Книге памяти мемориала на главной площади страны "Мустакиллик" ("Независимость").

Во всех областных центрах, городах и районах построены также мемориалы "Хотира" ("Память"), где поименно увековечены более 450 тысяч узбекистанцев, погибших и пропавших без вести на полях сражений Второй мировой войны. 9 мая в Узбекистане отмечается, как всенародный праздник "День памяти и почестей".