Москва, 9 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российский рынок ипотеки в 2021 демонстрировал позитивные показатели. Об этом 9 декабря заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Позитивным я должен назвать то, что ипотечный рынок за этот год очень интенсивно развивался», — сказал специалист, подводя итоги года для банковской сферы.

По его словам, задолженность по ипотеке с начала 2021 года выросла на 18%, а по состоянию на сентябрь в годовом выражении её рост составил 28%. При этом доля ипотеки в общем кредитном портфеле населения составляет почти половину — 48%.