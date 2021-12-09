9 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:56 — REGNUM Начало зимы в Москве выдалась снежным. Работа дорожных служб по очистке улиц от снега происходит по мере выпадения осадков.

Уборка снега в городе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Уборка снега в городе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег после погрузки в автотранспорт отвозят для переплавки на снегоплавильные пункты Москвы. После сброса снега в дробилки он попадает в канализацию, где тает, так как температура в ней постоянно плюсовая. Далее по трубам талая вода попадает в очистные сооружения, а оттуда уже очищенная вода поступает в московские водоемы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на снегоплавильном пункте АО «Мосводоканал», расположенном по улице Большая Оленья, 10А.

Въезд автотранспорта на территорию снегоплавильного пункта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Измерение объема снега в кузове автотранспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Измерение объема снега в кузове автотранспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Измерение объема снега в кузове автотранспорта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория снегоплавильного пункта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Грузовик, нагруженный снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегосплавные пункты расположены на канализационных каналах АО «Мосводоканал». Водители автотранспорта, доставляющие снег на территорию снегосплавного пункта, при въезде измеряют объем привезенного снега. Учет происходит при помощи специального лазерного измерительного оборудования и отмечается при помощи магнитной карты, данные поступают в компьютер и обрабатываются. Измерение происходит при въезде и выезде автотранспорта.

Снег высыпают в дробилку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег высыпают в дробилку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег высыпают в дробилку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег, выгружаемый из кузова автотранспорта, не должен содержать ледяных осколков размером более 500 мм, бытового, строительного и иного мусора более чем 5 процентов от общей массы снега. Водитель должен заранее проверить кузов на наличие посторонних предметов в целях предотвращения попадания их на рабочую поверхность сепараторов-дробилок при выгрузке снега из кузова.

Снег высыпают в дробилку и проталкивают широкими колесами и ковшом техники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег высыпают на решетку из транспорта с большим объемом кузова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальная техника проталкивает снег широкими колесами и ковшом через решетку в канализацию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальная техника проталкивает снег широкими колесами и ковшом через решетку в канализацию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Решетка над канализацией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальная техника проталкивает снег широкими колесами и ковшом через решетку в канализацию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Любые маневры автотранспорта на территории снегоплавного пункта осуществляются только по команде обслуживающего персонала. Движение транспорта происходит со скоростью не более 5 километров в час. Въезжающий и выезжающий автотранспорт придерживается определенной схемы движения по территории, водитель должен неукоснительно соблюдать правила и указания обслуживающего персонала снегоплавного пункта по безопасному маневрированию, движению и разгрузке снега на сепараторы-дробилки.