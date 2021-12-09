Оренбург, 9 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Оренбурге суд 9 декабря рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении от должности руководителя Центра развития архитектуры региона и отказал в удовлетворении этого требования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Суд

«В ходе судебного заседания установлено, что необходимость временного отстранения от должности не подтверждена совокупностью фактических доказательств, свидетельствующих о конкретных действиях лица, направленных на воспрепятствование установлению истины по делу», — отметили в судебной инстанции.

Напомним, директора АНО «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области» подозревают в злоупотреблении полномочиями по делу о завышении стоимости контрактов на изготовление дизайн-проектов по городскому благоустройству.