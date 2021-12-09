Бухарест, 9 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Представители Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Румынии приступили к проведению масштабной акции по борьбе с нелегальными поставками в страну оружия и боеприпасов. Об этом 9 декабря сообщило Румынское телевидение.

PavelD Румыния

Согласно официальным данным, обыски и задержания осуществляются в Бухаресте и 36 румынских округах. Детали спецоперации не разглашаются. Известно лишь, что правоохранители уже пресекли деятельность сети контрабанды в Румынию пистолетов, автоматов и взрывчатки из соседней Венгрии на общую сумму в $10 млн.

По некоторой информации, на данный момент задержано около 50 человек.

Оперативные мероприятия продолжаются.