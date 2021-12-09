Москва, 9 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. Об этом 9 декабря сообщает телеграм-канал «112».

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На данный момент исполнительница находится в ожоговом отделении — её состояние стабилизировалось. Артистке предстоит длительная реабилитация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2021 года Марину Хлебникову госпитализировали с ожогами после пожара в квартире. Состояние певицы оценивалось как тяжёлое.