Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии обсудят федеральную инициативу о введении QR-кодов на внеочередной сессии 14 декабря. Такое решение было принято 9 декабря на заседании совета заксобрания, сообщает портал «МК в Бурятии».

Депутаты Народного Хурала Бурятии Egov-buryatia.ru

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Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть возможность продления противоэпидемических мер.

Добавим, что ранее ряд депутатов высказались против законопроектов об обязательной вакцинации против коронавируса и введении пропускной системы по QR-кодам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного собрания Республики Алтай поддержали федеральные законопроекты. При этом они внесли свои предложения.

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