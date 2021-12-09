Москва, , 11:01 — REGNUM Расширение полномочий сотрудников полиции одновременно урезает права граждан, сообщила 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, увеличение полномочий полиции урезает права граждан. Учитывая непростую ситуацию в российском обществе, уровень коррупции и злоупотреблений в правоохранительных органах, может обеспокоить возможность полицейских не представляться сразу, или, к примеру, вскрывать автомобили граждан или проникать в жилые помещения», — сказала она.

По мнению эксперта, целесообразно ужесточить и меры ответственности сотрудников полиции за нарушения, возможные при подобных действиях.

«Например, органы внутренних дел должны компенсировать ущерб гражданам, если в результате служебной необходимости они, к примеру, разбили автомобиль гражданина или выломали дверь для проникновения в жилище. Также должен увеличиться общественный контроль за деятельностью полицейских, но мы прекрасно понимаем, что в реальности дополнительные полномочия стражам правопорядка лишь развяжут им в некоторой степени руки и люди будут чаще становиться жертвами неправомерных действий со стороны правоохранителей, только теперь в судах неправомерность этих действий будет доказать сложнее», — считает Зуй.

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