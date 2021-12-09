Москва, , 11:00 — REGNUM Для борьбы с инфляцией в РФ нужно укреплять рубль, который в настоящее время сильно девальвирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Инфляция Pixabay.com

«Инфляция родилась из-за того что США и Европа напечатали около 15 трлн «лишних» денег. Кроме того, мы видим энергетический и логистический кризисы. Всё это приводит к высочайшему росту инфляции, — сказала Головченко. — Инфляцию можно и нужно уменьшать. Но за счет чего? Во-первых, за счет роста ставки ЦБ — это снизит спрос и начнет давить на цены. Во-вторых, нужно укрепление рубля, который сейчас сильно девальвирован. А в России всё привязано к доллару. Укрепить рубль следует хотя бы до 65 рублей за доллар. И тогда товары на полке тоже станут дешевле на те же 20%. А наш Минфин, как сумасшедший, скупает валюту с рынка, чем ослабляет рубль и вызывает рост цен. Абсурд!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что российская экономика в скором времени рискует столкнуться со стагфляцией.

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