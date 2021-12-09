Махачкала, , 11:00 — REGNUM В Дагестане за девять месяцев 2021 года майнеры похитили электроэнергии на 70 млн рублей. Было выявлено 25 майнинг-ферм. По выявленным фактам возбуждено восемь уголовных дел, остальные факты находятся в процессе проверки. Такие данные привели 8 декабря участники совещания межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов.

«Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по числу выявленных незаконных майнинг-ферм. Согласно имеющимся данным, за десять месяцев этого года в республике общий объем похищенной майнерами электроэнергии превысил 41 млн киловатт-часов. Это примерно сопоставимо с выработкой электроэнергии на Гунибской ГЭС имени Расула Гамзатова (годовая выработка электроэнергии — 57,6 млн кВт-ч)», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Сергей Меликов возмутился ситуацией с хищением электроэнергии майнерами, отметив, что в то время, «когда в Дагестане не хватает мощностей запитать строящиеся больницы, детские сады, школы, отдельные лица присваивают столь дефицитные общественные ресурсы».

«Ситуация в топливно-энергетическом комплексе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует самого пристального внимания. У меня очень большие нарекания к чиновникам», — заявил Меликов, потребовав подготовить письмо в адрес руководства «Россетей» с просьбой провести проверки по фактам незаконного подключения майнинг-ферм к линиям электропередачи.

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