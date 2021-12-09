Ереван, 9 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласен обсудить вопрос освобождения армянских военнослужащих, попавших в азербайджанский плен после завершения переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, запланированных на 15 декабря в Брюсселе. Об этом глава армянского правительства сообщил, выступая в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«После предстоящей встречи в Брюсселе я готов встретиться с оппозицией в любом формате: в правительстве или в парламенте. Выберем время, удобное для всех нас», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что обсуждение должно проходить в закрытом формате, так как он может сообщить некоторые подробности, которые нельзя разглашать.

Стоит отметить, что ранее международный суд ООН по правам человека в Гааге, рассмотрел иск Армении к Азербайджану, в котором говорилось, что пленные в азербайджанском плену удерживаются из-за их национальности. Суд счёл, что армянская сторона не представила достаточно доказательств этому.