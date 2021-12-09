Кабул, , 10:58 — REGNUM В своем новом отчете Агентство ООН по делам женщин выражает серьезную озабоченность по поводу прямого нарушения прав женщин и девочек в Афганистане.

В новом отчете агентства, озаглавленном «Гендерное предупреждение», говорится, что, несмотря на неоднократные заверения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что права афганских женщин соблюдаются, есть широко распространенные свидетельства того, что они сталкиваются с серьезными ограничениями по всей стране.

В своем первом отчете Агентство ООН по делам женщин заявило, что с тех пор, как 15 августа к власти в Афганистане пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), появились многочисленные свидетельства о нарушениях прав женщин в сфере занятости, образования, здравоохранения и участия в общественной и политической жизни.

Агентство заявило, что результаты его исследований по всему Афганистану показывают, что с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял страну под свой контроль, женщины и девочки в Афганистане все чаще сталкиваются с гендерными ограничениями, в том числе в сфере свободы выражения мнений, свободы передвижения, доступа к службам экстренной помощи, доступа к информации, образованию, работе и доступа к получению средств на существование.

В отчете также подчеркивается, что неоднозначная позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении прав женщин в Афганистане привела к коренному регрессу в реализации их прав.

В докладе подчеркивается, что права афганских девочек и женщин взаимосвязаны, и необходимы срочные меры для их широкомасштабной реализации.

В докладе ООН предлагаются три пункта, которые необходимо поддержать для защиты прав и свобод женщин в Афганистане:

Возрождение «Движения афганских женщин»:

Агентство ООН по делам женщин предложило признать афганских женщин не жертвами, а равноправными партнерами, чтобы они могли участвовать во всех процессах разработки и принятия политических и других и решений в масштабах всей страны.

По мнению организации, этому признанию должно способствовать сотрудничество стратегических партнеров Афганистана с афганскими женщинами, и для этого им должны быть предоставлены консультативное и финансовое содействие.

Службы защиты женщин со стороны женского сообщества:

ООН заявляет, что инвестирование средств и поддержка участия женщин в гуманитарной деятельности являются неотложной задачей для удовлетворения потребностей афганских женщин и девочек.

По мнению организации, убежища, созданные женщинами, должны получить защиту, и женщины должны иметь доступ к широкому спектру служб экстренной помощи и спасения.

Мониторинг прав человека:

Агентство ООН по делам женщин призвало к созданию независимого механизма мониторинга за соблюдением прав человека для расследования и сбора доказательств нарушений прав женщин в Афганистане, а также чтобы обеспечить привлечение к ответственности в соответствии с международным определением прав человека.

По заявлению организации, для защиты афганских женщин Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) должна уделять больше внимания мониторингу прав человека, особенно прав женщин.

Отчет Агентства ООН по делам женщины появился всего через несколько дней после того, как руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издало специальный указ о правах женщин в таких сферах, как брак и право наследования, но без решения таких вопросов, как образование и занятость женщин.

Между тем заместитель и.о. министра образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил Би-би-си, что девочкам не разрешат посещать средние школы до тех пор, пока в Афганистане не будет принята новая политика в области образования.

Абдул Хаким Хеммат назвал нынешний запрет временной отсрочкой и выразил надежду, что новые законы, позволяющие девочкам возвращаться в класс, будут приняты до начала нового учебного года в марте.