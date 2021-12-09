Чита, 9 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Забайкалье за 2021 год уже зарегистрировано более 170 коррупционных преступлений, почти 100 из которых связаны со взяточничеством. Установлено 100 коррупционеров, две трети из них должностные лица различного уровня. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Средний размер по выявленным фактам получения взяток превысил 2,3 млн рублей.

Прокурорскими проверками выявлено около двух тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. По материалам прокуроров возбуждено 15 уголовных дел. По результатам рассмотрения представлений прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено более 500 виновных лиц.

В административном порядке наказано свыше 60 правонарушителей, досрочно прекращены полномочия 6 депутатов. Более пяти миллионов рублей прокуроры потребовали от коррупционеров возвратить в судебном порядке. За незаконную передачу денежного вознаграждения чиновникам привлечены к административной ответственности четыре юридических лица, каждому из которых назначены штрафы на общую сумму четыре миллиона рублей.

Вдвое больше выявлено нарушений, связанных с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов. Как правило — это заключение различных договоров чиновниками со своими родственниками, оказание им иных преференций, факты «самопремирования», неприменения мер дисциплинарной ответственности к близким лицам при наличии оснований.

Также известно, что 2021 году получили логическое завершение несколько резонансных уголовных дел, ряд дел еще расследуются и рассматриваются судами.

Вступили в законную силу приговоры судов в отношении бывшего руководителя администрации городского округа «Город Чита» Олега Кузнецова о получении им взяток в сумме почти 10 млн рублей и главного врача Краевой клинической больницы Виктора Шальнева, получившего 13,7 млн рублей в виде «отката», осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 12 и 9 лет соответственно.

Читайте также: Экс-мэр Читы проведёт 12 лет в колонии за взятки

Читайте также: В Забайкалье главврач признался в получении взяток

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением государственных обвинителей и по уголовным делам о взяточничестве бывшего генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова и его заместителя Владимира Евдокимова, начальника управления кадров регионального главного управления МЧС России Ивана Третьякова, также осужденных к длительным срокам лишения свободы (на 9 лет, 7 лет и 2 месяца, 3 года и 6 месяцев соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2021 года прокуратура Забайкалья зарегистрировала 332 преступления экономической направленности. Это на 22,5% больше аналогичного показателя прошлого года (271).

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост числа преступлений экономической направленности