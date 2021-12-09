Томск, , 10:58 — REGNUM Продовольственные товары в Томской области за месяц (в ноябре 2021 года по отношению к октябрю) подорожали в среднем на 1,5% (в ноябре 2020 года — на 0,6%). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в Томскстате.

Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Значительнее всего подорожали белокочанная свежая капуста (на 15,7%), овсяная и перловая крупы (на 15,0%), перец чёрный (горошек, на 11,2%), картофель (на 10,5%), фруктовые соки (на 8,9%).

Замороженные ягоды выросли в цене на 8,9%; куриные яйца — на 8,3%; консервы рыбные натуральные и с добавлением масла — на 7%; бананы — на 6,5%; плавленые сыры — на 6,3%; свёкла — на 5,5%; сахар-песок — на 2,4%; подсолнечное масло — на 1,5%; питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 0,2%.

Подешевели лимоны (на 10,5%), свежие помидоры (на 9,6%), апельсины (на 5,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали овощи.

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