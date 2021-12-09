Париж, 9 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В органах здравоохранения Франции объявили, что стране угрожает эпидемия гриппа, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Число случаев гриппа, как и число госпитализаций во Франции, на прошлой неделе выросло, в результате чего регион Окситания перешел в предэпидемическую фазу.

Кроме того, на материковой части Франции на прошлой неделе 5577 детей в возрасте до 2 лет поступили в отделение неотложной помощи по поводу бронхиолита.

Как сообщало ИА REGNUM, французские медики выявили ещё 61 340 случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

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