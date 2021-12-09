Москва, , 10:55 — REGNUM Новый закон, расширяющий права полиции, устраняет препятствия, мешавшие сотрудникам. Об этом 9 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

«Принятие данного закона выгодно полиции, поскольку существенно расширяет ее полномочия. Увеличение полномочий полицейских связано с повышением рисков от террористической и экстремистской деятельности, преступности, массовых беспорядков. Закон устраняет некоторые моменты, которые прежде могли препятствовать полицейским: например, теперь полицейский может представляться гражданину уже после пресечения противоправных действий, а не сразу, как подошел к нему», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции.

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