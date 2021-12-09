Москва, , 11:13 — REGNUM Специалисты Роскачества исследовали 147 образцов российских игристых вин, и только один из них признали не удовлетворяющим требования ГОСТа. При этом 123 образца получили высокие оценки, сообщает 9 декабря пресс-служба организации.

Николай Мартынов. Советское шампанское лучшее виноградное вино. 1952

Эксперты уже исследовали отечественные игристые вина в 2018—2020 годах, в новой проверке участвовали вина из Крыма и Севастополя, Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области по цене от 170 до 1 тыс. рублей за бутылку.

132 образца 31 торговой марки произведены более технологичным и современным акратофорным методом, или методом Шарма. Высокие оценки присвоены 109 образцам. Только одно вино эксперты оценили ниже 71 балла, оно не соответствует ГОСТу.

Лучшим в этой категории признано мускатное игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусухое белое «AV. АВ молодое». Оно получило 83,09 балла.

15 образцов вин произведены по классическому методу, всем им присвоили высокие дегустационные оценки — не менее 78 баллов. Здесь лучшим признано выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» с ЗНМП «Южный берег Тамани» (82,1 балла).

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