Красноярск, , 10:55 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 729 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 159 314. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 766 заразившихся коронавирусом.

В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Иланский район.

Из 729 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 185 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 53 (0,6%), в Канске — 36 (0,6%), в Норильске — 26 (0,3%), в Лесосибирске — 20 (0,6%), в Сосновоборске — 19 (0,7%), в Дивногорске — 15 (0,5%), в Назарово — 15 (0,5%), в Боготоле — 11 (1,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Иланском — 37 (2,3%), Кежемском — 32 (1,5%), Богучанском — 27 (0,8%), ЭМР (п. Тура) — 22 (1,7%), Емельяновском — 21 (0,6%), Канском — 21 (1,1%), Сухобузимском — 19 (1,1%), Дзержинском — 14 (1,2%), Ачинском — 14 (0,8%), Абанском — 13 (0,8%), Уярском — 13 (1,0%) и Нижнеингашском — 13 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4138 человек, снято с наблюдения — 441. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 53 725 (-273) человек.

За последние сутки в регионе проведено 16 347 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 413 084.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 39 человек с диагнозом COVID-19.

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