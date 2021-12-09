Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбурге в здании областной детской больницы по ул. Рыбаковской работают сотрудники УФСБ. Информация об обысках в учреждении появилась в соцсетях и СМИ.

ФСБ сотрудники Иван Шилов © ИА REGNUM

Силовики проверяют документацию Консультативно-диагностического центра, в том числе финансовую. Оперативники ФСБ также работают в доме главного врача больницы в поселке Пригородный, информирует портал orenburg. media со ссылкой на собственный источник.

Официальных комментариев по поводу оперативных мероприятий в областной детской клинике пока не поступало.

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