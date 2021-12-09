Москва, , 10:54 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения, попытка искоренить вирус станет безнадежной задачей, считает профессор центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, это не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — цитирует его ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» не успеет массово распространиться до наступления Нового года.

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Он пояснил, что, если судить по скорости распространения штамма «Дельта», то ему понадобилось полгода для массового распространения и вытеснения других вариантов коронавируса. Соответственно, штамм «Омикрон», скорее всего, будет распространяться примерно с такой же скоростью, а значит, до Нового года ещё не будет присутствовать массово.

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