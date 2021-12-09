Ташкент, 9 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Узбекистан осуществит поставки продовольствия в Казахстан на сумму 50 миллионов долларов. Соответствующий документ подписан между коммерческими структурами двух стран, сообщает Подробно.уз.

Liter.kz Флаги Узбекистана и Казахстана

Отмечается, что документ между двумя странами подписан в ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества.

Как отметил в ходе форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе».

Токаев подчеркнул, что важную роль в этом вопросе будет играть Узбекистан. Президент Казахстана назвал республику «державой в области продовольственного хозяйства».

«Глава Казахстана также отметил, что экспортные возможности братского Узбекистана именно в этой сфере практически не ограничены», — отмечает издание.