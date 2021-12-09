Афины , , 11:07 — REGNUM Двести новых отделений экстренного приема для несопровождаемых детей будут созданы в Греции, сообщает AMNA 8 декабря.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Места приема создаются в контексте Национального механизма реагирования на чрезвычайные ситуации, финансируемого правительством Дании. Речь идет о несовершеннолетних детях, которые остаются в Греции без сопровождения взрослых — родителей или опекунов.

Соглашение об организации новых отделений приема было подписано министром миграции и убежища Нотисом Митарахи и главой Международной организации по миграции (IMO) в Греции Джанлукой Рокко в присутствии заместителя министра миграции Софии Вультепси. IMO будет отвечать за немедленное создание новых мест приема по всей Греции.

С помощью этих пунктов планируется заменить практику содержания несопровождаемых несовершеннолетних под стражей в полицейских участках, которая была отменена законом в декабре 2020 года.