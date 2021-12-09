Москва, 9 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Нефть дорожает четвертый день подряд, 9 декабря впервые за месяц коснувшись нисходящей 20-дневной скользящей средней и отметив двухнедельные максимумы в районе $76,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Перед открытием торгов в Европе фьючерсы немного откатились, но остались на положительной территории.

С начала декабря Brent подорожала уже на 10% и чувствует себя весьма уверенно несмотря на распространение «Омикрона», который обнаружили уже почти в 60 странах.

Опасения инвесторов смягчают сообщения о том, что новый штамм не так опасен, как предполагалось изначально. 8 декабря фармацевтический гигант Pfizer сообщил, что три дозы его вакцины нейтрализуют «Омикрон». При этом несколько стран Европы объявили об ужесточении ограничений из-за нового вируса.

Тем временем вчерашняя статистика от минэнерго США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти упали менее чем на 250 тыс. баррелей, тогда как увеличение запасов нефтепродуктов превысило ожидания.

Более того, добыча за минувшую неделю выросла еще на 100 тыс. баррелей, до 11,7 млн баррелей в день. Однако откровенно медвежий отчет не смутил покупателей, которые, похоже, вошли во вкус в рамках технического отскока цен от минимумов второй половины августа, отмеченных неделю назад.

Опасность такого поведения игроков, которые игнорируют негативные факторы, включая новые ограничения в Европе, состоит в том, что уверенный подъем может в любой момент смениться продажами, которые вернут Brent под отметку $70.

Однако в ближайшее время падения такого масштаба не ожидается», — полагает эксперт.

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