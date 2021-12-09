Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Новосибирские врачи подтвердили у ребёнка микст-инфекцию — мальчик заболел одновременно и гриппом, и COVID-19. Об этом во время прямого эфира «НГС Новостей» сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

Грипп Gripptips.ru

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«В Новосибирске сезон в этом году начался раньше. Подъем заболеваемости фиксируем с сентября. Уже подтвердили 24−25 случаев гриппа А у детей. Первые случаи примерно 2−2,5 недели назад начали фиксировать. Возраст разный — от 3 до 11 лет. У одного мальчика подтвердили микст-инфекцию: грипп и коронавирус. Другой ребенок заболел одновременно аденовирусом и коронавирусом», — уточнила Комиссарова.

Врач добавила, что микст-инфекция не влияет на тяжесть состояния детей.