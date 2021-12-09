Москва, 9 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») разработал систему управления беспилотными поездами с использованием спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба компании.

Vitaly V. Kuzmin Спутник системы ГЛОНАСС

«Специалистами холдинга «Российские космические системы» разработана и прошла успешное тестирование технология контроля железнодорожного транспорта и управления движением беспилотных поездов с использованием высокоточного функционального дополнения ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что указанная технология, которую создали в РКС, может способствовать разработке системы контроля за движением всего подвижного железнодорожного состава, как в России, так и за пределами страны.

«Возможности системы позволяют интегрировать в общий контур управления космические навигационные данные, цифровые модели железнодорожной инфраструктуры и информацию, передаваемую с подвижного состав», — уточняется в сообщении.

При этом добавляется, что внедрение и развитие названной системы в удаленных российский районах даст новые возможности для навигации и позиционирования, и в том числе маршруты железнодорожных подходов к Северному морскому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря дорожную карту по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации на период с 2021 по 2025 год утвердили государственная корпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе.