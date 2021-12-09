Сеул, , 10:52 — REGNUM Южной Корея заняла 9-е место в Глобальном рейтинге охраны здоровья. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Южная Корея Kenny J Lee

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Согласно данным, опубликованным 8 декабря, возможности стран в области здравоохранения оценивались по 100-бальной системе. Южная Корея набрала 65,4 балла из 100, заняв 9-е место из 195 стран, участвующих в исследовании.

На первом месте оказались США (75,9 балла). За ними следуют Австралия (71,1 б.), Финляндия (70,9 б.), Канада (69,8 б.), Таиланд (68,2 б.), Словения (67,8 б.), Великобритания (67,2 б.) и Германия (65,5 б.).

Япония заняла 18-е место с 60,5 баллами, Китай — 52-е место (47,5 б.), а КНДР — 193-е место (16,1 б.).

Подводя итоги исследования, составители отчёта отметили, что несмотря на значительные шаги по реагированию на пандемию коронавируса, страны мира всё ещё слабо подготовлены к будущим угрозам в сфере здравоохранения.