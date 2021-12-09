Москва, , 10:51 — REGNUM Надежды на импортные товары и продукты могут сделать бесполезным российские меры по ограничению инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская экономика в 2022 году вырастет темпом порядка 2%, что при сохранении высокого уровня инфляции может привести к стагфляции, а это предвестник экономического коллапса, — сказал Ордов. — Именно поэтому инфляция сегодня требует принятия срочных и жестких мер, но немаловажными остаются требования взвешенности этих мер, чтобы не навредить экономическому росту и не спровоцировать негативные социальные последствия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в условиях глобальной экономики отдельным странам стало очень сложно сдерживать темпы роста внутренней инфляции.

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