Москва, , 10:49 — REGNUM Создание Российской промышленной экономической зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала откроет ряд конкурентных преимуществ для российских компаний, которые локализуют свое производство. Об этом на сайте заявила генеральный директор АО «РЭЦ» (входит в ВЭБ. РФ) Вероника Никишина на выставке «Экспо-2020» в Дубае. Подробности сообщает пресс-центр АО «Российский экспортный центр», который в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» помогает продвижению российских товаров на зарубежные рынки.

Вероника Никишина отметила, что благодаря стратегически важному расположению Российской промышленной зоны, которая находится на пересечении основных логистических путей, доставка российской продукции происходит быстрее и требует меньше затрат. Египет интегрирован в торговые связи в регионе и имеет преференции на рынке стран арабского мира.

Также резиденты РПЗ смогут поставлять свою продукцию третьим странам в рамках международных торговых соглашений, подписанных Египтом с более чем 70 странами и региональными объединениями. Среди них — Европейская ассоциация свободной торговли, Торгово-экономический союз арабских государств и Общий рынок стран Южной Америки. Соответственно, та продукция, которая будет произведена на территории Российской промышленной зоны, попадет в эти торговые соглашения, что упрощает выход российской продукции на внешние рынки.

Помимо этого, компании могут получить право на маркировку «Made in Egypt», которая, в свою очередь, предоставит упрощенный доступ на внешние рынки.

«У России и Египта полностью совпадают интересы в таком формате сотрудничества. Проект, который мы создаем, работает абсолютно по принципу win-win. Выигрывает как российская, так и египетская сторона, а также страны всего региона, потому как продукция станет дешевле и доступнее.

Это и привлечение иностранных инвестиций в регион, создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры в районе транспортного коридора Суэцкого канала. Запуск РПЗ создаст импульс развития наших торгово-экономических отношений, и мы сможем увидеть качественные изменения в товарообороте наших стран», — пояснила Вероника Никишина.

«Российская промышленная зона в Египте является, по своей сути, проектом частно-государственного партнерства. Наши страны совместно помогают предприятиям запустить проекты. При этом задача РПЗ облегчить процесс адаптации российских компаний к местным условиям при выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки», — подчеркнул первый заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает выйти на международные рынки. Отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще продвигать свою продукцию благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

В группу АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.