Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, лишенного родительских прав, который силой забрал малолетнего сына у бывшей жены, сильно избив женщину. Его обвинили в самоуправстве. Злоумышленника и ребенка ищут. Об этом 9 декабря сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Ранее мужчина уже трижды пытался отобрать ребенка у матери.

Джованни Браголин (Бруно Амадио). Плачущий мальчик. 1950-е

Из материалов уголовного дела следует, что 49-летний петербуржец утром 8 декабря, вопреки решению суда об ограничении его в родительских правах, около одного из домов по Суздальскому проспекту напал на свою бывшую жену, не менее восьми раз ударил ее, самовольно забрал четырехлетнего сына и скрылся с ним с места происшествия.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и ребенка. Женщина после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Данное деятельное наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как рассказала уполномоченная по правам ребенка Санкт-Петербурга Анна Митянина, это не первое похищение ребенка. Ранее биологический отец уже забирал его и удерживал вдали от матери. В течение нескольких месяцев женщина не знала, где ее сын находится, была лишена возможности общаться с ним, принимать участие в его жизни и воспитании.

«Отчаявшись, женщина расклеивала объявления о пропаже сына в северных районах города и размещала информацию в соцсетях. Первый раз мальчика вместе с отцом нашли на съемной квартире благодаря жительнице района Парнас. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ст. 5.35 ч. 2 КоАП РФ», — добавила уполномоченная по правам ребенка.

Второй раз мужчина скрылся с ребенком прямо во время встречи, которая проходила в присутствии судебных приставов. В тот момент мужчина еще не был лишен родительских прав и имел право видеться с сыном, но в строго определенные дни и часы и только в присутствии должностного лица. Третья попытка похитить ребенка была совершена мужчиной летом 2020 года. На тот момент он уже был ограничен в родительских правах.

«Специалисты быстро включились в работу и обеспечили взаимодействие со службой судебных приставов Калининского района, благодаря чему мальчик был найден и передан маме», — рассказала Анна Митянина.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что после нападения пострадавшая женщина попала в больницу, у нее диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу.

«Поскольку было совершено противоправное действие, нарушающее права и законные интересы ребенка, я буду держать ситуацию на контроле, находясь в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами», — заверила Анна Митянина.