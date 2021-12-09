Уфа, , 10:49 — REGNUM 589 пациентов с COVID-19 выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 112 106 случаев заражения коронавирусом. При этом победили вирус 101 080 человек, в том числе 623 справились с инфекцией за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 31 пациента с COVID-19. Всего в республике скончались 3856 таких пациентов. Прививки от этой инфекции поставили 2 059 482 человека, завершили вакцинацию 1 842 592 человека.

Согласно данным на 8 декабря в регионе за сутки выявили 611 носителей коронавируса.