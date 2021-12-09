Москва, 9 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю сегодня, 9 декабря, находится в равновесии после его снижения из-за дорожающей нефти и осторожного позитива переговоров президентов России и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«С одной стороны, рубль поддерживают продолжающие рост нефтяные цены, превысившие $76 за баррель нефти Brent.

Чёрное золото повышает котировке на фоне общего оптимизма из-за надежд на то, что опасность «омикрон» преувеличена и он поддаётся вакцинам.

Вышедшие данные о снижении запасов нефти в США на 0,24 млн баррелей также на руку продавцам. Кроме того, на рубль, помимо данных настроений, действует ожидание значимого увеличения ставки ЦБ РФ на следующей неделе с 7,5% до 8−8,5%.

С другой стороны, сегодня несколько укрепляется доллар на валютном мировом рынке, что не даёт ему просесть и к рублю. В результате противодействующих факторов российская валюта малоподвижна 9 декабря.

В течение дня участники рынка обратят внимание на показатель Международных резервах ЦБ России, данные о безработице в США. Однако эта статистика не является исключительно важной и вряд ли значимо повлияет на котировки.

Наиболее вероятный диапазон их движения на 9 декабря составляет 73,30−73,80 руб./доллар», — полагает эксперт.

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