Барнаул, , 10:47 — REGNUM Предприниматели и самозанятые Алтайского края при помощи нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» привлекают заемные средства на льготных условиях. На очередном заседании экспертного совета Алтайского фонда финансирования предпринимательства принято решение о финансировании проектов предпринимателей и самозанятых граждан из Благовещенки, Степного Озера, Славгорода, Новоалтайска и Барнаула получат займы на льготных условиях. Общая сумма льготных займов — 5 млн 800 тыс. рублей. Об этом сегодня, 8 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Она также напомнила, что для самозанятых процентная ставка составит 2% годовых, для предпринимателей — не выше ключевой ставки Банка России (7,5% годовых).

Впервые обратился за займом предприниматель Юрий Рыченков, он занимается выращиванием тюльпанов, цветов для сада и мелких кустарников. На собственном участке в Новоалтайске функционирует круглогодичная теплица. Рассказывает жена предпринимателя Екатерина Рыченкова:

«Мое знакомство с услугами фонда началось с большого баннера, который был размещен год назад возле «Сити-Центра». Потом увидела страницу в Instagram, услышала информацию на совещании аграриев. Зашла на сайт, посчитала и решили с мужем, что возьмем займ. Привлекли два момента: низкая процентная ставка и возможность отсрочки платежей. У нас сезонный бизнес, поэтому этот момент важен. Погашение основного долга начнется только с апреля следующего года. То есть в период, когда пройдут продажи тюльпанов на Международный женский день и начнется высокий летний сезон».

На средства льготного займа предприниматели намерены не только пополнить оборотные средства, закупив луковицы цветов и удобрения, но и построить новую теплицу с отоплением и системой капельного полива.

«Среднесписочная численность работников юридических лиц убавилась на 600 тыс. человек. Количество самозанятых — тут феноменальное достижение: 3,6 млн человек самозанятых зарегистрировано в Российской Федерации. Рост за полтора года — на 600% (с 500 тыс. до 3,6 млн). По нашим данным, количество занятых в МСП — более 22 млн человек», — отметил на сайте «ОПОРА России» глава бизнес-объединения Александр Калинин.

Всего за время деятельности Алтайского регионального фонда, который отметил 12 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 5334 микрозаймов на сумму более пяти миллиардов рублей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация Фонда составляет свыше одного миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

В рамках инициативы «Поддержка самозанятых» плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационно-консультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям.

Для самозанятых действует особая ставка налогообложения. Они также смогут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на три года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы. Несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый вычет в размере 1 МРОТ.