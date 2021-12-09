Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 10:46 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что он не хочет «однородную, крошечную, серую Испанию», которую хотят «правые и ультраправые». Об этом сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Соответствующее заявление Санчес сделал на закрытии галисийского съезда регионального отделения партии PSOE.

По словам испанского премьера, он, в отличие от оппонентов, хочет другую страну — «со всеми ее красками, со всем ее разнообразием, со всеми ее языками, культурами и идентичностями».