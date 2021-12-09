Сантьяго-де-Компостела, Испания, 9 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что он не хочет «однородную, крошечную, серую Испанию», которую хотят «правые и ультраправые». Об этом сообщает агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Соответствующее заявление Санчес сделал на закрытии галисийского съезда регионального отделения партии PSOE.

По словам испанского премьера, он, в отличие от оппонентов, хочет другую страну — «со всеми ее красками, со всем ее разнообразием, со всеми ее языками, культурами и идентичностями».