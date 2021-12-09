Абакан, , 10:46 — REGNUM В Хакасии вакцинация от COVID-19 идёт в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

Вакцинация Mil.ru

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По состоянию на 9 декабря в регионе от коронавирусной инфекции привились 245 584 человека. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 179 368 человек. Ревакцинацию прошли 30 417 человек.

По данным минздрава, исполнение плана вакцинации в регионе — 66,6%. Доля привитых среди граждан старше 60 лет составляет 73,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации республиканского минздрава, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения (322 тысячи человек).