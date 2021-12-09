9 декабря 2021 | Время чтения 20 мин

Япония, встроенная в Трехстороннюю комиссию в роли ядра Восточного блока, смотрит на нашу страну как на добычу. И именно по этой причине мирится с американским и в целом западным глобальным доминированием. Россию и Китай потому считают «ревизионистскими» державами, что они оспаривают американское лидерство в мире и японское – на Востоке.

Владимир Павленко, , 12:56 — REGNUM Поражение во Второй мировой войне и принятие «пацифистской конституции» 1947 года, написанной в штабе генерала Макартура, вывели Японию из числа субъектов мировой политики. В обмен на сохранение императорского трона милитаристы приняли прозападные реформы. Сложился новый расклад, отличный от установленного Вашингтонской военно-морской конференцией 1921 года. На той конференции, которую Советская Россия не признала, не получив на нее приглашения, главной задачей американской дипломатии стала ликвидация британо-японского союза 1902 года, разделившего между Лондоном и Токио сферы влияния в АТР за счет России. А также Китая, который после Синьхайской революции и до контрреволюционного переворота Чан Кайши раздирался внутренними противоречиями между центральными властями на юге страны и милитаристскими режимами Бэйянской клики на севере.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтонская конференция сыграла большую роль в перераспределении глобального баланса в пользу США. Лондон поплатился за выдворение американцев из Европы после Первой мировой войны. Поэтому законными были признаны японские притязания в акваториях морей, прилегающих к Евразии. Нерв англо-американских противоречий хорошо виден в донесении, которое разведка во второй половине 30-х годов положила на стол И. В. Сталину.

Джон Дэвисон Рокфеллер. 1885

Много интересного и в Атлантической хартии, подписанной 14 августа 1941 года Рузвельтом и Черчиллем:

пункты об отказе от территориальных претензий, о непризнании территориальных изменений, не согласующихся с волей народов, о выборе нациями форм правления, о послевоенном разоружении, а также о свободе морей, переписанные из «Четырнадцати пунктов» Вильсона, имеют целью переход глобального доминирования от Британской империи к США;

пункты о глобальном экономическом процветании и свободе от нужды и страха, созвучные последующим идеям Рузвельта о послевоенных «четырех полицейских», — это прообраз глобализации;

принцип свободы доступа к ресурсам, как признавал экс-советник главы Пентагона Рамсфелда вице-адмирал Цебровски, означает: согласие незападных стран с глобализацией, принятие ими американской системы ценностей и передачу природных ресурсов под контроль американских монополий.

К этому необходимо добавить, во-первых, огромную роль приближенного к Рузвельту олигарха Баруха и его британского визави лорда Бивербрука в извлечении из политического небытия и назначении премьером Черчилля.

Уинстон Черчилль British Government

Во-вторых, еще сюда нужно добавить «цену», уплаченную Британией Вашингтону в мае 1940 года за остановку Гитлера под Дюнкерком. Это продажа американцам всех британских активов в США, роспуск после войны Британской империи и передача Вашингтону контроля над Саудовской Аравией. Иначе говоря, возвысив Японию и подтолкнув ее к экспансии, США на Дальнем Востоке повели ту же самую стратегию, что и в Европе. О ней рассказывал наш легендарный разведчик-нелегал Ю. И. Дроздов.

Подготовка ко Второй мировой войне началась в 1929 году со встречи американского президента Герберта Гувера с виднейшими предпринимателями США из центра Рассела; есть у них такое тайное общество.

«Приближается кризис, — заявили они Гуверу, — попытаться избежать трудного положения, в котором могут оказаться США, можно, лишь изменив расстановку сил в мире. Для этого надо оказать помощь России, чтобы она окончательно избавилась от разрухи, последствий Гражданской̆ войны, и помочь Германии избавиться от тисков Версальского договора».

Версальский мирный договор David Lloyd George

«Но на это нужны деньги, — возразил Гувер, — несколько миллиардов. Да и для чего нам это нужно, что будет потом?»

«А потом надо столкнуть Россию и Германию лбами для того, чтобы, воспрянув после кризиса, США оказались один на один с оставшимся из этих противников».

Генерал Ю.И. Дроздов Такие деньги в результате были выделены. И те же самые американские концерны, которые помогали России… восстанавливали и оснащали Германию.

Только если в Старом Свете США сталкивали Германию и СССР, то на Дальнем Востоке они вели многостороннюю игру. Но главное сохранялось в неизменности: «оставить США наедине с самым сильным противником», добавив к этому превращение побежденного врага в сателлита против бывшего союзника — Советского Союза. Конституция 1947 года — такая же проекция, прообраз конституции ФРГ 1949 года, принятой через две недели после создания НАТО, на условиях подписания немецкими властями так называемого «Канцлер-акта». С одной стороны, он обязывает немцев до 2099 года (!) согласовывать с США внешнюю и внутреннюю политику. (Это в своих мемуарах подтвердил Герхард Шредер, рассказавший, как после победы на выборах в 1998 году ему разъяснили необходимость поехать в Вашингтон и подтвердить соответствующие обязательства). С другой стороны, полуколониальный статус никак не отменил включения в западногерманскую конституцию положения об «аншлюсе ГДР», которое полностью поддерживалось американской стороной. Точно так же в случае с Японией «мирная» 9-я статья конституции отнюдь не препятствует японским претензиям на Курилы, которые и в этом случае поддерживаются США. И открытым здесь остается вопрос о том, какие обязательства перед США взяли на себя в 1991 году российские власти? Не входит ли в этот перечень сдача Курил Японии и Калининграда — Германии? Просто первый вопрос в Токио ставят открыто, а по второму в Берлине выжидают, хотя информационные вбросы и здесь осуществляются все чаще.

В русле этой реваншистской логики выстраиваются как геополитические концепции, так и формирующиеся на их основе стратегии. Укоренение в США глобализационного вектора связано с цепочкой событий 1971−1973 годов — от «золотого дефолта» до перехода власти в руки не избранных президента Форда и вице-президента Нельсона Рокфеллера. Именно тогда и появилась Трехсторонняя комиссия, которую возглавили Дэвид Рокфеллер и Бжезинский, впоследствии советник по национальной безопасности в администрации Картера.

Нельсон Олдрич Рокфеллер, вице-президент США в 1974 — 1977 гг

Трехсторонняя комиссия (Трилатераль) входит в систему теневых институтов, объединяющих элиты мировых блоков по региональному признаку. У этой системы три основных элемента:

связка Chatham House с Советом по международным отношениям (CFR) — это англосаксонское ядро британской и американской элит;

с помощью Бильдерберга, военно-политическим крылом которого является НАТО, а идеологическим — Социнтерн, контроль этого ядра распространяется на Европу;

Трехсторонняя комиссия — третий блок этой системы; в первоначальном варианте она включала только Японию, но с 2000 года была распространена на элиты всего АТР. Пока уточняющей информации нет, но с появлением концепта «Индо-Тихоокеанского региона», на мой взгляд, практически неизбежно и соответствующее расширение Трехсторонней комиссии, с вовлечением в нее представителей элит Индии и стран АСЕАН. В русле именно этой логики находится активизация Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), сопрягаемого с новым альянсом AUKUS. Военно-политическая составляющая, как и в случае с Европой, дополняется идеологической. Только это уже не Социнтерн, а правые националистические, реваншистские круги.

И обратим внимание еще на два момента. Первый: концепция трех «мировых блоков» — это продукт интеграции «десятирегиональной модели» Римского клуба из второго доклада Месаровича — Пестеля «Человечество на перепутье» (1974 г.). Ее суть — в закреплении мирового разделения труда по формуле 1+9. Запад должен остаться фиксатором прибыли, остальные — его вассалами, сырьевыми придатками и центрами грязных производств, приближенных к источникам ресурсов и рынкам сбыта, которые приватизированы Западом. И второй: регионализм, который продвигается Трехсторонней комиссией, — это базовый принцип ООН. По нему еще в 2004 году была запланирована реформа Совета Безопасности; по нему же выстроена организационная структура Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОК) — третьего по иерархии главного органа после Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В нее включены региональные экономические комиссии, и эта структура полностью отвечает концепту Трехсторонней комиссии.

Экономический и Социальный Совет ООН Kjetil Ree

Решающее место отводится как раз Японии. В 1975 году Трехсторонняя комиссия единственный раз широчайшим тиражом выпустила свой первый доклад — «Кризис демократии». Абсолютное большинство последующих материалов были засекречены; сообщаются повестки ежегодных заседаний и фамилии докладчиков; обо всем остальном, включая обсуждение и принятые решения — умалчивается. В докладе «Кризис демократии» три региональных раздела. По Европе писал Морис Круазье, по Северной Америке — известный теоретик «войны цивилизаций» Сэмюэль Хантингтон, по Японии — Дзюи Ватануки. Ниже приведем общий краткий конспект документа — достаточно любопытный, особенно для середины 70-х годов.

Коротко: выживание западных политических систем необходимо даже ценой отказа от демократии (во имя мирового господства). Для этого демократические институты надо поставить под контроль некоего «субъекта демократии» (умри — лучше не скажешь!). Разрушение демократических основ следует поручить СМИ. Конечная цель — установление нового фашизма (что это как не современное «устойчивое развитие», теснейшим образом связанное с Римским клубом и «великой перезагрузкой» Клауса Шваба?). Для этого нужно «право-реакционное движение» (как видим, сошло и «лево-реакционное», «зеленое», имени Греты Тунберг и в организационной форме Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане и т.д.).

Грета Тунберг на забастовке по климату (сс) ulricaloeb

Теперь переходим к японской конкретике. И еще раз, коллеги, на минуточку, — это 1975 год! Высокая достоверность анализа обусловлена планомерностью и управляемостью процесса.

Прежде всего констатируется, что японское послевоенное «чудо» напрямую связано с оккупационным либерализмом конституционного проекта. Поощряется соглашательство социалистов, которые, взяв треть мандатов на выборах 1950 года, разделились на две партии, заблокировав попытки скомпрометировать конституционный пацифизм. А ЛДП попросту избегала с ними конфронтации.

Далее авторы излагают главные заслуги либерал-демократов.

Доклад уточняет, что «исторически японская бюрократия устроена по прусской модели, наследием которой является формальный характер легитимизма, в рамках которого интересы (правящей) партии высшими бюрократами приравниваются к интересам государства». Что касается рабочего движения, то документ обращает внимание на особенность японских профсоюзов, связанную с корпоративным, а не отраслевым принципом. Отраслевые федерации тоже существуют, но сильно уступают по возможностям рабочим союзам корпораций, которые этими же корпорациями финансируются и контролируются.

Здесь, кому интересно, — социологическая динамика в отношении основных социальных ценностей.

«Живой» район Токио 663highland

Японские ученицы средней школы в форме Gorgo

В верхней части — по работникам, в нижней части — по поколениям и корпорациям. Упор — на позитивных отличиях мотивации социального поведения японцев от европейцев и американцев.

Какие же выводы сделала Трехсторонняя комиссия по итогам обсуждения доклада, которое состоялось 31 мая 1975 года в Киото?

Токио. Япония Wilhelm Joys Andersen

Это все — аргументы для главного вывода, который тогда же и прозвучал. Японская «оккупационная» модель демократии является наиболее предпочтительной для исторической перспективы. Иначе говоря, с точки зрения концептуальных элит, Япония служит плацдармом для «обкатки» нового мирового порядка. В ряде частных заявлений некоторые участники обсуждения даже обращались к наследию синтоизма с его культом природы. Термина «устойчивое развитие» тогда не существовало; он появился только в 1987 году. Но доклад Римского клуба «Пределы роста» уже три года как распространялся многомиллионными тиражами по всему миру, а главные его идеи, напомним:

остановка промышленного развития на уровне как раз 1975 года;

и ограничение рождаемости двумя детьми в семье.

Поэтому вполне понятно, почему 46 лет назад «Кризис демократии» не стали скрывать, а широко распространили, за исключением нашего Отечества, где он до сих пор не выпущен на русском языке. Как и сопутствующая книжка Бжезинского «Между двух веков. Роль Америки в технотронной эре».

Кстати, структура представительства Японии в Трехсторонней комиссии отличается от североамериканской и европейской. Практически нет политических и общественных деятелей; упор сделан на «капитанов» крупного бизнеса, а также на ректоров крупных университетов и главных редакторов ведущих СМИ. Еще — дипломаты, бывшие послы в главных странах Запада, прежде всего США.

Вывод простой. Япония остается вассалом США, а ее участие в элитарной системе глобального управления ограничено крупным бизнесом. При этом сочетание присущей стране социальной организации с «конституцией Макартура», по мнению западных элит, создает образец для будущей глобальной системы, выстроенной на синтоистском принципе «гармонии с природой». Одновременно с японским территориальным реваншизмом обкатывается объединение десяти регионов в три мировых блока — Западный (Америка), Центральный (Европа + Африка) и Восточный (АТР).

Будущее России рассматривается через призму двух вариантов. Один из них требует включения нашей страны в Центральный, европейский блок. Это — общеизвестная «Европа от Атлантики до Владивостока». Второй вариант предполагает расчленение по Уралу и вхождение ЕТР в Центральный блок, а Сибири и Дальнего Востока — в Восточный, в котором доминирующая роль отводится Японии. Это — еще более знакомая общественности «Европа от Атлантики до Урала». Те, кто аплодируют де Голлю, который эту формулу предложил, уверен, просто не понимают, о чем идет речь.

Поэтому Япония, встроенная в Трехстороннюю комиссию в роли ядра Восточного блока, смотрит на нашу страну как на добычу. И именно по этой причине мирится с американским и в целом западным глобальным доминированием. Россию и Китай потому считают «ревизионистскими» державами, что они оспаривают американское лидерство в мире и японское — на Востоке.