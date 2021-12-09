Владивосток, 9 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Механизм инвестиционных квот позволит увеличить рыбоперерабатывающие и холодильные мощности в Приморье — эту и другие темы обсудили 9 декабря на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета под председательством руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Рыбозавод

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«Правительство России выделило инвестиционные квоты по строительству береговых рыбоперерабатывающих заводов, современных холодильников, флота. Надеюсь, возможность получения дополнительных квот будет стимулировать руководителей наших портов и рыбопереработчиков на увеличение своих мощностей. Это новые рабочие места, передовые технологии — все это ведет к динамике отрасли, ее качественному переоснащению. С учетом закрытия Китая, все больше продукции глубокой переработки будет поставляться на российский рынок», — прокомментировал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбохозяйственные предприятия Приморья выловили 96,2 тыс. тонн сельди — квоты освоены на 70%.