Иркутск, 9 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Арбитраж Иркутской области удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и признал банкротом лишенное лицензии в 2019 году АО «ГринКомБанк». До этого был удовлетворён другой иск — о ликвидации банка, но, видимо, средств на эту процедуру оказалось недостаточно, и ликвидатор пошёл по пути банкротства. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела 9 декабря 2021 года появилась запись судьи Карповой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Само решение пока недоступно для ознакомления.

Исковое заявление от госкорпорации поступило в суд в конце октября 2021 года.

На начало ноября 2021 года у банка, который остался без лицензии в сентябре 2019 года, установлены долги перед 37 кредиторами на общую сумму 249,855 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ликвидация АО была начата в октябре 2019 года. Сам же банк ведёт историю с 1990 года, будучи созданным на базе отделения государственного «Агропромбанка». На дату отзыва лицензии юрлицо было на 410-м месте по размеру активов в РФ.

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