Оренбург, 9 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Официальный портал Оренбурга (orenburg.ru) оказался недоступен. Как сообщает пресс-служба мэрии, на сайте возникли временные проблемы технического характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«Специалисты проводят диагностику, выясняют причину неполадок. О завершении восстановительных работ будет сообщено дополнительно», — сказали в городской администрации.

Стоит отметить, 8 декабря и.о. главы Оренбурга Сергей Салмин, который является одним из кандидатов на пост мэра, призвал оренбуржцев оставлять на официальном сайте муниципалитета свое видение решения существующих проблем, пути дальнейшего развития областного центра.