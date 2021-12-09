Чебоксары, 9 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. 28 декабря состоится заседание Верховного суда Чувашии по заявлению, поданному из-за отказа регионального избиркома в проведении республиканского референдума по QR-кодам. Административным ответчиком указан ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM QR-код

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Заявление подано в суд после отказа республиканской избирательной комиссии инициативной группе, которая выступила за проведение референдума о введении QR-кодов. С ходатайством в ЦИК Чувашии вышли 25 человек, предложив жителям республики ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов. В избиркоме отказали в регистрации инициативной группы, сославшись, в частности, на отсутствие в законодательстве «термина «куар-код».

После этого был подан иск в Верховный суд Чувашии, где административным ответчиком заявлен ЦИК Чувашской Республики. Заявление суд принял в производство 6 декабря, назначив заседание на 28 декабря.

Vs.chv.sudrf.ru Скриншот с сайта Верховного суда Чувашии

Vs.chv.sudrf.ru Скриншот с сайта Верховного суда Чувашии

Как пишет «Коммерсант», заявители просят суд признать незаконным решение избиркома об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума и требуют обязать ответчика направить в Госсовет постановление о запуске процедуры референдума. По данным издания, истцы ссылаются на то, что термин «куар-код» используется властями Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Госсовет Чувашии большинством голосов поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте: из 44 депутатов проголосовали за данную инициативу 33 парламентария, против выступили семеро, ещё трое воздержались, один не голосовал.