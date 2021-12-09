Ярославль, 9 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Ярославской области осудят трио, занимавшееся производством и незаконным оборотом контрафактного алкоголя. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

Следственное управление СК РФ по Оренбургской области Суррогатный алкоголь

Организованная преступная группа действовала на территории региона до ноября 2020 года.

«На территории Переславского района Ярославской области были организованы и функционировали линии по розливу контрафактного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных брендов, а также склады, предназначенные для хранения изготовленной продукции. Деятельность преступной группы, в которую входили обвиняемые, осуществлялась вплоть до 28 ноября 2020 года с привлечением в качестве рабочей силы более 20 мигрантов из стран Средней Азии, не имеющих документов для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации», — разъяснили детали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Выявили и задержали преступников сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии.

«В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубов каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на сумму более 500 миллионов рублей», — сообщает ярославский следственный комитет.

Готовая продукция реализовывалась в ряде регионов страны. Экспертиза установила, что она была опасной для здоровья. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.