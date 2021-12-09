Москва, , 10:43 — REGNUM В условиях глобальной экономики решить проблему инфляции в отдельной стране уже практически невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция Picserver.org

«Правительство РФ и ЦБ РФ действуют достаточно согласовано и последовательно в подавлении инфляционного скачка. Увеличение ключевой ставки, ужесточение условий кредитования, бюджетная консолидация, бюджетное правило — всё это сегодня является главным инструментом и главной надеждой на победу в инфляционной войне, — сказал Ордов. — При этом пока мы видим, что ФРС США и европейский ЦБ больше пугает призрак экономической стагнации, а не инфляция. В условиях глобальной экономики решить проблему инфляции в отдельной стране уже практически невозможно, а тем более если эта инфляция импортируется вместе с товарами, не имеющими внутреннего аналога».

В этих условиях, как полагает Ордов, даже выгоды от импортозамещения получить уже невозможно.

«В итоге от инфляции страдают все страны, а вопрос ее возвращения к целевому таргету стал принципиальным», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что властям РФ будет не просто вернуть инфляцию к 4%.

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