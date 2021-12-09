Южно-Сахалинск, , 10:42 — REGNUM На заседании, на котором депутаты рассматривали 9 декабря пакет федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, председатель Областной думы Сахалина Андрей Хапочкин заявил, что вход в здание регионального парламента будет осуществляться по QR-кодам, сообщило ИА Сах.ком.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Спикер подчеркнул, что практически все сотрудники думы и депутаты вакцинировались от COVID-19, поэтому у них проблем с проходом в здание не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Областной думе 9 декабря, в то время когда депутаты рассматривали пакет федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, состоялся одиночный пикет. Активист Павел Абакумов пришел в здание думы с плакатом «COVID пройдёт, а QR-код останется», написало ИА Сах.ком.