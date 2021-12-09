Стокгольм, , 10:57 — REGNUM 8 декабря министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Анника Страндхелл пообещала, что правительство обнародует свою позицию по решению вопроса об окончательном захоронении ядерных отходов в стране 27 января. В свою очередь лидер «Либералов» Нямко Сабуни в интервью новостному агентству TT заявила, что ее партия удовлетворена сообщением министра и отзывает свою угрозу отставки.

Флаг Швеции Pixabay.com

Напомним, что дедлайн «Либералы» установили на 13 декабря.

«Это является позитивным моментом, что мы получили четкую информацию о том, когда будет принято окончательное решение», — заявила Сабуни.

Сабуни также подчеркнула, что теперь всем стало ясно, что «Зеленые», которые были в составе правительства последние семь лет и недавно из него вышли, «сознательно затягивали с решением вопроса».

В партии же «Зеленых» отметили, что правительство «Социал-демократов» пошло на уступки правой оппозиции, которая ведет себя «невероятно легкомысленно».