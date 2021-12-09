Анкара, , 10:50 — REGNUM Заместители глав МИД Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции примут участие в заседании региональной платформы сотрудничества на Южном Кавказе, которое состоится 10 декабря в Москве. Об этом в турецком МИД сообщили 9 декабря журналистам.

Турция

Заседание в формате «3+3», пояснили в ведомстве, предложили президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Встреча нацелена на обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, а также на разблокировку экономических и транспортных связей в Закавказье.

Турцию на переговорах представит делегация под руководством замминистра иностранных дел Седата Онала.

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