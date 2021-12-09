Тбилиси, , 10:41 — REGNUM В Грузии ограничили движение на автомагистрали, ведущей от города Мцхета край Мцхета-Мтианети) к пропускному пункту Верхний Ларс на границе с Россией. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

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По данным ведомства, на участке Гудаури (Поста) — Коби запрещено движение для грузовиков с прицепом или полуприцепом. Для остальных машин движение осуществляется «под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции».

Стоит отметить, что трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс, которую также называют Военно-Грузинской дорогой, является единственной дорогой, которая связывает Россию с Арменией. Верхний Ларс — единственный сухопутный пропускной пункт на российско-грузинской границе.