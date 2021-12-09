Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM На сегодняшний день все взятые в плен в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе военные Азербайджана освобождены при содействии российских миротворцев. Об этом 9 декабря рассказал заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Рустам Мурадов.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов Mil.ru

«На сегодняшний день все военнослужащие азербайджанской стороны возвращены, и работа по возвращению армянских военнопленных продолжается, есть хороший позитив, есть понимание. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца», — приводит его слова ТАСС.

Также заместитель командующего войсками ЮВО уточнил, что считает гражданским долгом миротворца работу по возвращению пленных.

«Как военный человек, я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывали, находясь в плену. Я вспоминаю первый рейс, когда мы улетели в Баку, и по возвращении я видел лица тех военнослужащих, когда они уже перелетели в Ереван на аэродром Эребуни. Это были слезы, они не верили, что они вернулись домой», — добавил Мурадов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Еревану следует пойти на уступки Баку по вопросу «Зангезурского коридора».