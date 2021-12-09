Ишим, Тюменская область, , 10:39 — REGNUM В тюменском городе Ишиме из окна Таловского психоневрологического интерната выпала женщина. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Выбитые окна Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина 1984 года рождения после падения осталась жива. Происшествие случилось утром 8 декабря. Полицейские устанавливают обстоятельства падения.

Пострадавшая проходит лечение по поводу сочетанной травмы в отделении травматологии областной больницы №4, сообщили изданию в региональном департаменте здравоохранения.