Ишим, Тюменская область, 9 декабря 2021, 10:39 — REGNUM В тюменском городе Ишиме из окна Таловского психоневрологического интерната выпала женщина. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».
Женщина 1984 года рождения после падения осталась жива. Происшествие случилось утром 8 декабря. Полицейские устанавливают обстоятельства падения.
Пострадавшая проходит лечение по поводу сочетанной травмы в отделении травматологии областной больницы №4, сообщили изданию в региональном департаменте здравоохранения.