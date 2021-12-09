Ишим, Тюменская область, 9 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме из окна Таловского психоневрологического интерната выпала женщина. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбитые окна

Женщина 1984 года рождения после падения осталась жива. Происшествие случилось утром 8 декабря. Полицейские устанавливают обстоятельства падения.

Пострадавшая проходит лечение по поводу сочетанной травмы в отделении травматологии областной больницы №4, сообщили изданию в региональном департаменте здравоохранения.